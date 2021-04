Jazz Day, venerdì 30 diretta streaming dal teatro Comunale

CASALMAGGIORE (28 aprile 2021) - “Il Casalmaggiore Jazz Day viene rimandato alla stagione autunnale, o comunque al primo periodo dell’anno in cui sarà consentito il possibile svolgimento dal vivo in massima sicurezza, sempre presso il teatro Comunale, ma per celebrare comunque l’International Jazz Day nel giorno prefissato - il 30 aprile - abbiamo pensato di organizzare comunque un breve concerto, come anteprima, per venerdì sera, 30 aprile, con inizio alle 20.30”. L’annuncio è stato dato nel corso di una videoconferenza stampa da Andrea Acquaroni, uno degli organizzatori dell’evento musicale. “La situazione degli ultimi mesi ci ha tagliato le gambe - ha aggiunto Acquaroni -. In particolare il dpcm di fine marzo, che prevedeva forti restrizioni sino al 30 aprile, ha reso impossibile l’organizzazione di qualsiasi attività e per questo abbiamo optato giocoforza per il rinvio. L’ultimo decreto in vigore dal 26 aprile prevede però parziali riaperture e per questo abbiamo deciso comunque di organizzare qualcosa: un’oretta di concerto che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Casalmaggiore Jazz Day. Saranno presenti spettatori dal vivo”. Al teatro, in particolare, potranno accedere un massimo di 50 persone, che abbiano completato il ciclo vaccinale, con le due dosi, da almeno 7 giorni, siedano ad una distanza di due metri l’uno dall’altro, e al massimo una persona per palchetto, che indossiamo la mascherina Ffp2 e non abbiano alcun sintomo all’ingresso. Non saranno previste eccezioni, ad esempio raggruppamento di nuclei familiari. La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata al link https://forms.gle/HSCt7mYKZxs2ezjy8

“I posti disponibili - ha continuato Acquaroni - saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo della richiesta e con una priorità: personale sanitario, forze dell’ordine, associazioni di volontariato, personale insegnante, cittadini già vaccinati. Le richieste che potranno essere accolte verranno confermate via e-mail entro le 24 del 29 aprile”. Giampietro Lazzari, un altro degli organizzatori, ha precisato che le misure di sicurezza saranno elevate al massimo: “Ad alcune persone impegnate nella serata verrà fatto il tampone”. Prevista la presenza di “sei, sette musicisti”. Acquaroni ha sottolineato che “la serata avrà anche una valenza emotiva perché quest’anno sono venute a mancare diverse figure del territorio, legate al mondo del teatro e dello spettacolo”. Il concerto sarà anche un modo per ricordarle. Il direttore del Comunale, Giuseppe Romanetti, si è detto “felice per l’iniziativa e mi associo al pensiero in memoria di chi non c’è più. Potete immaginare che cosa significhi per me ad esempio essere in teatro senza più chi mi ha affiancato per tanti anni come Aldo Concari. Speriamo sia una bella serata”. In previsione, ha aggiunto il direttore, il teatro pensa di organizzare “qualcosa di estivo, coprifuoco permettendo”. Il sindaco Filippo Bongiovanni si è detto compiaciuto per l’iniziativa: “Mi fa molto piacere che si possa comunque celebrare il Jazz Day. E’ un segnale importante e per questo ringrazio Andrea e quanti stanno collaborando a questa iniziativa. Bella anche l’idea di offrire i posti, in via prioritaria, al personale sanitario”. Il sindaco ha aggiunto che “si tratta anche di un modo per indicare la ripartenza, sperando di poter allestire una stagione estiva. Forse tornerà anche il cinema all’aperto”. La registrazione del concerto verrà trasmessa sabato 1 maggio alle 21 su Telepiadena, l'emittente comunitaria parrocchiale che trasmette sul canale 885 del digitale terrestre.

