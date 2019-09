Zenith: Bertolino e Ambra tra i grandi nomi della stagione 2019/2020

CASALMAGGIORE (26 settembre 2019) - Cinque grandi appuntamenti per la stagione 2019/2020 Teatro Zenith di Casalmaggiore. Una rassegna curata da Shining Production.

Si parte il 13 dicembre con Enrico Bertolino e il suo Instant Theatre. Il 23 gennaio arriveranno Ambra Angiolini e Ludovica Modugno con Il Nodo. A febbraio, il 29, sarà la volta di Katia Follesa e Angelo Pisani in Finché Social Non Ci Separi. Debora Villa porterà in scena Gli Uomini Vengono Da Marte, Le Donne Da Venere il 7 marzo, sempre a marzo, il 14, è in programma anche Fino Alle Stelle..Scalata In Musica Lungo Lo Stivale.

