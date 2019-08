Stracamminata 2019: solidarietà, musica e buona cucina

CASALMAGGIORE (27 agosto 2019) - La seconda edizione della Stracamminata, che si svolgerà domenica 15 settembre con partenza e arrivo presso l’Oratorio a Vicoboneghisio di Casalmaggiore, è una passeggiata di circa 6,5 km aperta a tutti (passeggini, carrozzine e amici a quattro zampe compresi). Confermato lo scopo benefico dell’iniziativa che si esplicita nella raccolta fondi per sostenere progetti educativi nelle scuole. Grande novità lo show itinerante degli Alterego.

“Questa camminata – spiegano gli organizzatori del Concass e i volontari dell’Oratorio – vuole essere l’occasione per conoscere le frazioni di Vicoboneghisio, Cappella e Camminata in un clima di festa e condivisione".

Il ritrovo è previsto per le 9.30 e la partenza è fissata per le 10.00 da Vicoboneghisio, passando per la zona Rimonda, prima tappa presso la Coop. Sociale Gardenia a Camminata, seconda tappa a Cappella presso il giardino della Scuola dell’Infanzia, terza tappa “Ostello Senghor” struttura di accoglienza per minori, arrivo previsto per le 13.00 circa all’Oratorio. Ad ogni tappa è previsto il ristoro.

Dalle 12.30 in oratorio servizio bar e cucina aperto a tutti, anche per chi non si è iscritto alla Stracamminata.

Durante il percorso ci sarà l'accompagnamento degli Alterego, nota band casalasca, guidata da Alessandro Zaffanella.

L’attività di raccolta fondi è destinata per sostenere progetti nelle scuole. Hanno confermato la loro partecipazione Cooperativa Sociale Santa Federici per il servizio ai tavoli e non solo, il comitato “Stelle sulla Terra”, il gruppo Spaventacappella, AIDO Casalmaggiore – San Giovanni - Solarolo, AVIS Casalmaggiore, A. Dil Thunder Basket Casalmaggiore, ASD Daas di Luisa Sartori, i Trashbusters, Le Aquile “Oglio Po”, CSV Lombardia SUD, ATS Val Padana azione piano GAP per il contrasto al gioco d’azzardo.

Info e costi

Sono aperte le iscrizioni presso Concass, via Corsica 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Costo iscrizione: 9 € entro il 7 settembre oppure 11 € in loco il giorno della manifestazione. L’iscrizione comprende la maglietta della Stracamminata, acqua e un buono consumazione. Iscrizione gratuita per i bambini fino a 5 anni (senza maglietta, acqua e buono consumazione).La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. per info: Marta 3492583145 mail: ufficiodipiano@concass.it; fb Consorzio Casalasco Servizi Sociali fb Oratorio Madre Teresa.