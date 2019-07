Una notte per Cavatorta con tributo a Bruce Springsteen

VIADANA (7 luglio 2019) - Un omaggio all’indimenticato ex sindaco Giovanni Cavatorta nel nome del suo artista preferito: questo l’impegno dell’assessore ai Grandi Eventi Massimo Piccinini che per la terza edizione di ‘Viadana in festa, una luce diversa’ ha invitato la band tributo ufficiale di Bruce Springsteen ovvero i Blood Brothers. Sabato 3 agosto in piazza Manzoni l’esibizione dedicata proprio all’amico Cavatorta per assistere ai concerti del Boss. Fondamentale la collaborazione di Claudio De Felice, anche lui compagno di tante avventure dell’ex sindaco al seguito del cantante americano, che ha organizzato la serata e che salirà sul palco, non senza una forte emozione, per presentarla e spiegarne il senso alla cittadinanza.

