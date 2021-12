Desalu a Milanello, una giornata di emozioni con il Milan

MILANO - Non ha mai nascosto la sua passione per il Milan e ieri per Fausto Desalu è stata una giornata speciale. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4x100 ha passato una giornata a Milanello.

A MILANELLO. Desalu ha seguito l’allenamento e, tra una foto e l’altra, si è confrontato con giocatori, tecnici e dirigenti rossoneri. “Oggi per la prima volta ho avuto l’occasione di vedere la mia squadra del cuore da vicino. È stata un’emozione unica poter assistere all’allenamento e potermi confrontare con i campioni del passato e del futuro! Grazie Milan per questa splendida e indimenticabile giornata”, ha scritto Desalu sul suo profilo Instagram.

MALDINI E PIOLI. Fausto Desalu ha così avuto modo di incontrare anche il direttore tecnico Paolo Maldini e l'allenatore Stefano Pioli.