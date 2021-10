Serata da incubo, Vbc travolta da Bergamo

CREMONA - Brutta prestazione e conseguente sconfitta della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che al PalaRadi è stata travolta 3 a 0 da Bergamo. Una battuta d’arresto netta nella forma e nella sostanza: le ragazze di coach Volpini sono state prese letteralmente a pallonate nei primi due parziali da una Bergamo che, trascinata da Lanier (mvp con 26 punti), ha sempre mantenuto il controllo del gioco, con ampio margine. Nel terzo set, più per demeriti altrui che per meriti casalesi, il vantaggio 20-17 sembrava deporre per un finale a sorpresa, vanificato però dalle puntuali amnesie di Bechis e compagne. Una sconfitta pesante per la Vbc e, per il modo in cui è arrivata, anche sorprendente.

