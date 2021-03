Vicomoscano, lezioni nel parcheggio della scuola primaria

VICOMOSCANO/CASALMAGGIORE (17 marzo 2020) - Una decina di bambini sta facendo lezione dalle 8 nel parcheggio della scuola primaria di Vicomoscano con il sistema della didattica a distanza. L’iniziativa è stata organizzata da alcuni genitori che intendono sottolineare i rischi per i bambini di studiare stando in casa e non in aula. “Siamo genitori che cercano di salvaguardare i diritti dei loro figli. Ci sono diversi studi che dimostrano che la scuola è il luogo più sicuro. Mantenere i bambini davanti a uno schermo genera apatia. Chiediamo di formare un tavolo di lavoro per trovare un’altra soluzione”.

