FOTO Via Romani in grande forma

CASALMAGGIORE (9 settembre 2019) - Graziata dagli scherzi atmosferici degli ultimi giorni, Via Romani in fitness ha fatto centro. La manifestazione promossa dal bar tabaccheria Il Conte, dalla canottieri Eridanea e dalla cooperativa sociale Santa Federici, col patrocinio del Comune, ha riunito centinaia di persone nel tratto di via Romani fra via Adua e via Guerrazzi offrendo una serata di sport e gastronomia con un occhio alla solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO