Bambine e bambini della scuola primaria celebrano la Giornata della Terra

VICOBELLIGNANO - Hanno cantato, espresso i loro pensieri, mostrato i loro cartelloni colorati e poi hanno raccolto rifiuti in giro per il paese: cartacce, plastica, tantissimi mozziconi di sigaretta, vera piaga di ogni centro urbano. Tutti i bambini della scuola di “Vicobello” hanno celebrato in modo molto operativo e utile, spinti da grande entusiasmo e voglia di fare, la “Giornata della Terra”, con il sostegno di Casalasca Servizi che ha fornito sacchi e guanti e ha poi recuperato con i propri mezzi i sacchi di immondizia riempiti dai bambini insieme alle insegnanti e anche ad alcuni genitori.

“La Giornata della Terra sarebbe stata il 22 aprile - osserva Chiara Tosi, responsabile di plesso, ma in realtà è sempre, tutti i giorni, a partire dai nostri piccolini, che cerchiamo sempre di indottrinare verso, comunque il fare per gli altri, l'essere disponibili comunque per la natura e essere disponibili per il prossimo. Quando è stata lanciata l'idea della Giornata della Terra era per cercare di coinvolgere tutta la scuola in un'iniziativa che comunque li vedesse impegnati direttamente con cartelloni, con pensieri e riflessioni esposti nella giornata di oggi. Ogni classe ha dato il suo contributo e ogni classe si prenderà cura di un pezzetto di Vicobellignano e le maestre in tutto questo sono state molto, molto disponibili e soprattutto i genitori che hanno accolto comunque il nostro appello. È un po' un seguito della giornata che abbiamo fatto per la pace, in quanto comunque l'intento è quello di trasmettere qualcosa che rimanga nel tempo, come la forsizia che ci è stata donata, che ha attecchito, come i gigli che sono nati. E tutte queste osservazioni che partono dal piccolo vogliamo che comunque rimangano nei loro pensieri anche un domani, quando passeranno per la scuola di Vicobellignano vedranno i loro fiori comunque crescere e continuare nel tempo”.

A testimonianza di una grande vocazione ecologista della scuola di Vicobello sul retro della scuola c’è anche l’orto che gli alunni curano con grande cura. E non mancano anche due galline seguite direttamente dai bambini. “Ogni classe - spiega la referente di plesso - ha il suo turno, nel senso che durante la settimana una classe è incaricata e soprattutto quelli più grandi prendono quelli più piccoli e li aiutano in autonomia per la gestione delle galline che comunque ci forniscono le uova. Quindi per Pasqua sono state date comunque alle classi e a turno ciascuno porta a casa il frutto di quello che allevano”. Tra il pollaio e l’orto c’è anche la casa dei ricci.

Prossima tappa sabato 14 maggio, con Azienda Faramaceutica Municipale e Sentinelle sulle Mura di Alessandro Maroli “con una lezione sulle api con arnia didattica, mentre venerdì 20 maggio in occasione della "giornata delle api" ci sarà il “Miele-day”, con degustazione del miele prodotto dall'arnia che abbiamo adottato dalle Sentinelle e pane fresco all'insegna di una merenda salutare”.