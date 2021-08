Visite ai parenti in ospedale, adesso si può

CREMONA - Gli ospedali di Cremona e Oglio Po sono di nuovo aperti per le visite ai parenti ricoverati in reparti non-Covid. Da domani, giovedì 12 agosto, seguendo tutte le norme di sicurezza sarà possibile entrare al Maggiore e al nosocomio di Casalmaggiore. L'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).