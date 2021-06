All'hub di Cremona concerto di emozioni

CREMONA - Si è tenuto questa mattina all'hub vaccinale di CremonaFiere il concerto del Complesso Bandistico Città di Cremona: esibizione in favore degli operatori sanitari che ormai da settimane prestano il loro servizio alla comunità, dei volontari che da altrettanto garantiscono la loro opera gratuita in prima linea e dei cittadini che a Cà de’ Somenzi vanno per vaccinarsi, esprimendo così, concretamente, il loro senso di responsabilità.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/JONATHAN TOTO