Successo per il calendario di Fondazione Sospiro

CREMONA (13 dicembre 2020) - Successo del calendario di Fondazione Sospiro - in edicola da oggi allegato gratuitamente al giornale La Provincia - che taglia il traguardo delle 15 edizioni e 15 sono anche i volti noti che hanno accolto l’appello degli organizzatori. Questo calendario è il traguardo speciale di un progetto che negli anni ha coinvolto duecento personaggi famosi nel campo dello sport e dello spettacolo che hanno dato il loro contributo disinteressato ad una buona causa: dimostrare come la disabilità, per troppo tempo vista come un problema, sia in realtà una risorsa. Ed è proprio da questa buona causa che nasce il successo di quest'iniziativa tanto cara ai lettori de La Provincia.

La distribuzione in edicola del calendario di Fondazione Sospiro proseguirà anche domani. Chi, per qualunque motivo, non riuscisse a procurarselo, da domani stesso e nel rispetto delle norme anti Covid può rivolgersi alla sede della Provincia di Cremona (via delle Industrie 2) negli orari di sportello: 8,30-19,30. Da martedì anche a Crema (via Cavour 53) e Casalmaggiore (via Pozzi 15) al pomeriggio con orario 15-18.

