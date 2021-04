AUDIO - Bloccati per sei ore in stazione: sfamati da una residente

TORRE DE' PICENARDI - A causa di un guasto, un locomotore in viaggio lungo la linea ferroviaria Cremona-Mantova è rimasto bloccato alla stazione di Torre de' Picenardi per quasi sei ore, dalle 10,40 fino alle 16. I due macchinisti a bordo, costretti all'interminabile attesa, sono stati 'soccorsi' dai torrigiani: tra i diversi cittadini che si sono mobilitati, interessandosi alla condizione dei due operatori, c'è anche chi ha provveduto spontaneamente a sfamarli. Ed è in particolare alla donna di circa 40 anni che li ha rifocillati con cibo e bevande che i macchinisti rivolgono il loro ringraziamento in un messaggio audio pieno di sincera gratitudine.

