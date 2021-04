VIDEO Il Tempio delle Nereidi restaurato di Villa Medici

SAN GIOVANNI IN CROCE (25 aprile 2021) - Ritorno allo splendore del Tempio delle Nereidi a Villa Medici che, grazie al rientro in zona gialla, riaprirà i cancelli da sabato 1 maggio. I residenti a San Giovanni potranno invece già entrare oggi nel parco dalle 14 alle 19. «Per accedere alle visite sarà necessaria la prenotazione», spiega Laura Nardi, responsabile delle attività di Villa Medici. La novità è il restauro del Tempio delle Nereidi, celebrato anche in un video: «Abbiamo sfruttato questi mesi per rinnovare l'interesse turistico e il recupero del Tempio, un tempo voliera e approdo per le barche, era molto atteso. Questo è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo e di Gal Terre del Po», commenta il sindaco Pierguido Asinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO