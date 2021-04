VIDEO Trasporti pesanti, la protesta dei lavoratori contro il Comune

PIADENA DRIZZONA (3 aprile 2021) - E’ iniziata alle 10 la manifestazione delle maestranze della Trasporti Pesanti. “Siamo oggi scesi in piazza in quanto seriamente preoccupati per il nostro futuro. Il Comune, nella persona del sindaco e di tutta la giunta, sta portando avanti una battaglia contro la Trasporti Pesanti, su vari fronti. Uno di questi riguarda l’autorizzazione allo stoccaggio temporaneo finalizzato al trasporto di rifiuti industriali”. I dipendenti chiedono che il sindaco dialoghi con l’azienda.

