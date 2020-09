VIDEO La decima edizione della Discesa del Po tra Casalmaggiore e Viadana

CASALMAGGIORE (13 settembre 2020) - Pagaiando, pedalando, camminando, nuotando, in difesa del fiume e delle terre di golena, è partita la decima edizione della «Discesa del Po», promossa dal gruppo «Persona-Ambiente» in collaborazione con la Polisportiva Amici del Po, la Canottieri Eridanea, il Canoa Team Boretto, l’Associazione delle Canottieri, il Gal Terre del Po e al Gal Oglio Po, oltre a una serie di Comuni rivieraschi. La partenza è avvenuta dal Lido Po di Casalmaggiore, con destinazione Viadana, dove sarà presentata la versione aggiornata della «Carta del Po» e premiati i due Comuni più virtuosi. Previsto uno spazio «Ambiente e musica» con la Ciuma Dixie Swing che sarà anche a bordo dell’Anguilla del Po. Il servizio di assistenza è garantito dalla Croce Rossa di Casalmaggiore con un mezzo a terra e due imbarcazioni in acqua. A Viadana sarà assegnato il premio «Uomo del Po» alla memoria di Sergio Rosati.