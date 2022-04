Giacobazzi: «Provincia, auguri per i tuoi 75 anni»

CREMONA - Una dedica tutta speciale per il giornale La Provincia di Cremona e Crema che domani, venerdì 29 aprile, compie 75 anni. «Anche Giacobazzi legge la Provincia, arrivo a Cremona e mi informo» - afferma simpaticamente l'attore e cabarettista in città per il suo show «Noi. Mille volti e una bugia» al Teatro Ponchielli.

«Beh, anche Giacobazzi legge La Provincia. Arrivo a Cremona, mi informo. La Provincia, 75 anni, i miei migliori auguri per altri 75».

Ieri sera Andrea Sasdelli, in arte Giacobazzi, prima di andare in scena al Teatro Ponchielli con il suo show «Noi-Mille volti e una bugia», ha voluto regalare una clip ai lettori del nostro giornale che domani compirà 75 anni, celebrando le nozze di platino con i cremonesi.

La pagina che La Provincia ha realizzato per ringraziare i suoi lettori

«La Provincia» tornò in edicola il 29 aprile 1947, anno primo, numero 1, dopo la caduta del fascismo e la chiusura del giornale voluto da Roberto Farinacci, «Il Regime fascista» .

Ieri sera teatro tutto esaurito per lo spettacolo «Noi. Mille volti e una bugia», appuntamento promosso da Puzzle S.r.l. in collaborazione con «La Provincia Quotidiano di Cremona e Crema».

L'ultima volta di Giacobazzi al Ponchielli è stato il 13 febbraio 2020. Dopo una settimana sarebbe accaduto l’imprevedibile, compresa la chiusura dei teatri a causa del Covid. E da qui ha preso il via l'one man show del comico.