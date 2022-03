Auto in fiamme in via Don Mazzi

VIADANA (Cogozzo) - Un'auto ha preso fuoco intorno alle 18.30 di oggi in via Don Mazzi nella frazione viadanese di Cogozzo. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Viadana che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Sconosciute le cause del rogo anche se l'ipotesi più probabile sarebbe quella di un corto circuito. L'auto è stata completamente divorata dalle lingue di fuoco.