Vaccini anti-Covid, Bertolaso: "In Lombardia Moderna sarà il più usato"

MILANO - Gli esperti Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, hanno risposto alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid. «Quest’ultima settimana è stata drammatica perché siamo passati dal dover vaccinare 1,6 milioni di persone con la terza dose della categoria over 60 a oltre 5 milioni di persone nell’arco di 24 ore. Anche il sistema meglio organizzato si è trovato in difficoltà, ma vedrete che nei prossimi giorni tutti avranno la possibilità di andare a vaccinarsi in altri centri nuovi», ha detto Bertolaso.

«In questi giorni e nelle prossime settimane in Lombardia il vaccino che useremo di più sarà Moderna perché ha dimostrato di essere sicuro, ben gestibile, anche meglio rispetto a Pfizer in alcune situazioni particolari. Andate tranquillamente a fare sia Pfizer che Moderna perché non vi sono difficoltà e dubbi di alcun genere». Lo ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso intervenendo alla diretta social 'Stop ai dubbì promossa dalla Regione Lombardia per parlare dei vaccini.