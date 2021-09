«Aneurisma dell'aorta addominale», patologia ad alto rischio

CREMONA - Nuovo appuntamento con la video rubrica «Il medico risponde»: protagonista di questa puntata il dottor Vittorio Baratta, responsabile della Uo di Chirurgia generale a indirizzo vascolare dell’Ospedale di Cremona. Tema dell’approfondimento di oggi «l’aneurisma»: di che cosa si tratta, quali sono i sintomi e come trattarlo.

«Per aneurisma si intende in generale la dilatazione di un’arteria che superi almeno del 50 per cento quello che è il diametro fisiologico, anatomico, dell’arteria stessa» spiega il dottor Vittorio Baratta.

Per la sua frequenza e gravità, oggi però affrontiamo nello specifico l’«aneurisma dell’aorta addominale» che può essere causa di morte se l’aneurisma va incontro alla sua specifica complicanza, ossia la rottura: «Ogni anno mediamente vengono diagnosticati in Italia circa 28/30 mila aneurismi dell’aorta addominale con circa 6 mila morti per questo tipo di patologia - sottolinea il dottor Baratta -. Il problema è che l’aneurisma non ha nessun sintomo fintanto che non si rompe. È come un palloncino che viene gonfiato fino a rompersi. Questo provoca un’emorragia violentissima nell’addome. Il paziente ha un fortissimo dolore addominale e spesso uno svenimento».

Come diagnosticare l’aneurisma prima che si rompa, dunque: «La visita, con la palpazione dell’addome, consente di evidenziare la presenza di una tumefazione pulsante. Ma l’indagine di screening è certamente l’ecografia dell’addome che dovrebbero fare tutti coloro che hanno un fattore di rischio e una famigliarità». L’ecografia andrebbe fatta a tutti gli uomini sopra i 65 anni e a tutte le donne sopra i 65 anni fumatrici.

In presenza di un aneurisma che cosa fare?

«Si esegue un intervento chirurgico di asportazione dell’aneurisma e sostituzione dell’arteria dilatata con una protesi - chiarisce il dottor Baratta -. Da una ventina d’anni si può fare un intervento endo-vascolare, che significa introdurre un endoprotesi all’interno dell’aneurisma, attraverso due piccole incisioni all’inguine, anche in anestesia locale, adatto alle presone più in là con gli anni».

