"Io sarò a Cremona. E tu, ci sarai?", la campagna promozionale delle Fiere Zootecniche

CREMONA - Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona sono l’unico appuntamento fieristico specializzato in Italia sulla zootecnia ad alta redditività e rappresentano lo strumento più efficace per fare network con i protagonisti del settore agroalimentare. "Il 2020 ha cambiato il mondo. Sono cambiate - spiegano da CremonaFiere - le abitudini, gli equilibri, il valore del quotidiano. Sebbene il settore zootecnico non si sia mai fermato per garantire il sostentamento della popolazione italiana, anche questo comparto è stato smosso nelle fondamenta. Riteniamo che la sfida del 2021 sia creare e comprendere insieme il cambiamento necessario al superamento della profonda crisi economica, produttiva ed emotiva causata dal Coronavirus. Le modalità di partecipazione comprenderanno sia la componente digitale, necessaria per i visitatori e compratori dall’estero che non potranno ancora intervenire fisicamente, sia la componente in presenza, con soluzioni adatte alle nuove necessità di ottimizzazione e flessibilità delle aziende".

E per promuovere la prossima edizione delle Fiere Zootecniche - che si terranno da venerdì 26 a domenica 28 novembre - è stato lanciato questo video dove i testimonial dell'evento sono loro stessi allevatori. Pietro Cerri, della Soc. Agr. Cerri di Lodi, spiega: "Io sarò a Cremona per mostrare il meglio dell'allevamento delle vacche Jersey".

"Io sarò a Cremona - dice Raffaele Di Ciommo, dell'Az. Agr. Posticchi Sabelli di Potenza - perché la zootecnia non si ferma". Gli fa eco Paolo Quaini della Castelverde Holstein Cremona: "Io sarò a Cremona perché è 70 anni che ci rappresenta".

Emozionato Riccardo Donini, Pradazzo Soc. Agr. di Cremona, che ricorda: "Io sarò a Cremona perché ci andavo da bambino con il mio papà e ci tornerò quest'anno con la mia nipotina. Sarò a Cremona perché è l'occasione unica per competere con animali rossi italiani ed esteri, giudicati da un grande giudice come Callum McKinven".

Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona: un evento unico, di respiro internazionale, di alto livello tecnico e d'immagine, estremamente innovativo nella forma e nelle iniziative. Mostra zootecnica e Asta internazionale.