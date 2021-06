«La Grande Staffetta», una gara per la vita

DESENZANO - LA GRANDE STAFFETTA, diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, prodotto da Obiettivo3 e FilmArt Studio di Barbara Manni in collaborazione con il Consorzio Tutela Grana Padano e distribuito da Adler Entertainment, racconta la lunga e impegnativa staffetta, voluta per incontrare e rappresentare idealmente tutti gli italiani, ed unire l'estremo Nord all'estremo sud della Penisola, in handbike, in bicicletta e in carrozzina olimpica. Alcuni dei nostri più forti atleti paralimpici si sono messi in gioco per dimostrare, ancora una volta, che possiamo superare le avversità e i nostri limiti. Per ribadire il valore dell'essere comunità. Per dare un segno di speranza e allo stesso tempo di resistenza. Perché è la voglia di vivere che ci rende forti e ancora più determinati per un nuovo futuro.

Il docu-film rappresenta quindi l'Italia che vuole rialzare la testa e spiega il senso del viaggio degli atleti di Obiettivo 3, che si sono passati il testimone in questa gara per la vita.