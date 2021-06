Bau a tutti: ecco i primi quattro pelosetti in cerca di affetto

CREMONA - Da oggi sul nostro sito parte una nuova rubrica: ‘Bau a tutti’. Come si può facilmente intuire dal titolo, è dedicata agli amici a quattro zampe del canile di Cremona. Nella rubrica, che è nata in collaborazione con l’Associazione Zoofili Cremonesi Onlus, vi presentiamo ogni giovedì in video alcuni cagnolini (o cagnoloni) da adottare. La presidente dell’associazione, Alessandra Bonvicini spiega di volta in volta le caratteristiche dei cani disponibili all’adozione: l’età che hanno, da quanto tempo sono in canile, il loro carattere, se sono adatti a stare con dei bambini oppure con gli anziani. Un modo per poter scoprire con un semplice clic se tra quei musetti in cerca di affetto ce ne può essere uno adatto a voi o, più semplicemente, per invogliarvi ad andarli a trovare di persona.