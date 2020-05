VIDEO Casa Bosio Fitness Time, sesta puntata

CREMONA (14 maggio 2020) - Prosegue oggi “Casa Bosio, fitness time” (sesta puntata), la mini-serie televisiva in onda su Cremona1TV (che realizza il programma gratuitamente) alle ore 11 all’interno del format “Aspettando mezzogiorno” condotto da Piero Brazzale e Nicoletta Tosato, e alle 11.10 sui siti on line del giornale “La Provincia di Cremona e Crema”, “Cremonaoggi”, “CremaOggi”, “OglioPonews”, “CremonaSport”, “Mondo Padano”, del settimanale cremasco “Il Nuovo Torrazzo”, del sito “Cremaonline” e sui canali social delle testate. Due gli appuntamenti settimanali, il martedì ed il giovedì, al medesimo orario. “Casa Bosio, fitness time” ha come protagonista l’ecclettico Alessandro Maria Bosio, istruttore di fitness e bodybuilding presso il “Club87” a Crema, ma anche personaggio poliedrico e fantasioso, autore, tra l’altro, di parodie di canzoni famose che hanno totalizzato oltre un milione e mezzo di visualizzazioni sul canale YouTube. Prossima puntata martedì 19 maggio.

“Uniti per la provincia di Cremona” rinnova anche così l’invito alla donazione con un preciso obiettivo: la raccolta di 500mila euro necessari per la realizzazione dell’innovativo ed scientificamente avanzato progetto “Solar”, volto a assicurare la possibilità di realizzare KIT rapidi per la valutazione della sieroconversione nelle infezioni da COVID-19: grazie all'utilizzo di questo KIT, in soli 15/20 minuti, si potranno sapere informazioni importanti circa lo "stato di salute" del sistema immunitario del cittadino. Tutti coloro che vorranno aiutare l’attuazione di questo innovativo e ambizioso progetto, possono farlo inserendo nella causale della donazione la dicitura “Solar”.

Uniti per la provincia di Cremona - IBAN IT13 Z084 5411 4040 0000 0231 085