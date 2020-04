VIDEO "Accendi il buio", Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo

CREMONA (2 aprile 2020) - Oggi è la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo: «Ci viene chiesto di condividere la nostra condizione, far sentire al mondo che ci siamo, esistiamo e abbiamo bisogno di voi per diffondere un messaggio importante», scrivono le mamme e i papà dell’associazione Accendi il Buio, che da dieci anni aggrega sul territorio cremonese i familiari e gli amici di persone autistiche. Sabato avrebbero dovuto ritrovarsi in piazza Stradivari per un grande momento di condivisione: «Purtroppo i piani sono cambiati – spiegano – ma confidiamo che questo appuntamento sia solo rimandato e che ci rivedremo presto, una volta terminata questa dura fase dalla nostra vita, che ci sta facendo sperimentare la distanza, il dolore, il lutto e che sta mettendo tutti noi alla prova». L’emergenza epidemologica ha scompaginato i piani dell’associazione, ma non li ha azzerati: «Grazie all’adesione di numerose famiglie associate ad Accendi il Buio, Stelle sulla Terra di Casalmaggiore e CremAutismo abbiamo realizzato un video con i volti, le voci e le emozioni dei nostri ragazzi. Abbiamo affidato a loro il messaggio di positività ed energia che vogliamo trasmettere».