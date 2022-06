Vaticano, proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale: cosa ne pensi?

CREMONA - Dalla castità prematrimoniale alle coppie conviventi, dall'educazione sessuale alla regolazione delle nascite: sono alcuni dei temi affrontati nelle nuove linee guida del Vaticano per la preparazione al matrimonio. Un cammino più lungo e a diverse tappe, rispetto a quanto accade oggi. Papa Francesco ribadisce "la necessità di un 'nuovo catecumenato' in preparazione al matrimonio", anche "come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti" perché "questi fallimenti portano con sé grandi sofferenze e lasciano ferite profonde nelle persone". E tra le questioni riemerge quella della castità. "Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso". La Chiesa dunque si ostina a proporre la castità prematrimoniale. Molti giovani non la capiscono e non tutti sono della stessa opinione. E tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con le parole del Papa? Vota il nostro sondaggio.