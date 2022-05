Terzo Ponte tra molti dubbi e poche certezze: sarà realizzato?

CASTELVETRO - Terzo ponte sul Po fra Piacentino e Cremonese: Autovia Padana ha riavviato l’iter per la sua costruzione e sta effettuando carotaggi, anche allo scopo di rivedere i costi. Mentre l’argomento si appresta ad arrivare in Parlamento tramite la richiesta di audizione avanzata dal consigliere Dem Luciano Pizzetti, si riaprono le polemiche. Da una parte ambientalisti che si oppongono alla costruzione dell’infrastruttura, dall’altra Regioni e Ministeri che ne confermano l’utilità. Il punto interrogativo principale riguarda la copertura economica: anni fa si parlava di un investimento da 350-360 milioni di euro, adesso con i rincari delle materie prime e le nuove normative, i costi potrebbero schizzare fino a 500 milioni o oltre. La società concessionaria dell'A21 ha tempo sino alla fine dell'anno per decidere se procedere o meno. E tu, che idea ti sei fatta/o? Pensi che il viadotto e il tracciato collegato saranno realizzabili? Vota il nostro sondaggio.