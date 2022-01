Riparte la scuola dopo le vacanze: sei per il ritorno in classe o per la dad?

CREMONA - «E' importante il ritorno a scuola che è un luogo sicuro con mascherine e distanziamento. Le lezioni in presenza sono importanti anche da un punto di vista di equità sociale: ci sono realtà sul territorio, come alcune aree del sud, in cui c'è ancora poca possibilità di accedere al wifi». Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Ma in realtà, il proliferare dei contagi a causa della variante Omicron (alcune classi della provincia di Cremona sono in quarantena e quindi a casa - non lascia tranquilli tutti i genitori e nemmeno gli addetti ai lavori, alcuni dei quali si schierano per il no e preferirebbero aspettare a far rientare in aula i ragazzi. E tu, cosa ne pensi? Sei per il ritorno in classe o per la dad? Vota il nostro sondaggio.