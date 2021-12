Compiti per le vacanze di Natale, secondo te vanno assegnati quest’anno?

CREMONA - Ogni anno, in occasione degli ultimi giorni di scuola prima delle feste natalizie, uno dei temi più caldi è quello dei compiti per le vacanze da assegnare agli studenti. Infatti da sempre sul tema c’è un grande dibattito: c’è chi ritiene indispensabile assegnare i compiti per le vacanze proprio per non far perdere il ritmo agli studenti. C’è chi invece ritiene i compiti per le vacanze inutili e dannosi, perchè in quel periodo gli studenti dovrebbero pensare più a riposarsi e dedicarsi ad altre attività. Al massimo si può consigliare qualche libro da leggere durante le feste. Ci sono anche gli insegnanti che non sono contrari ai compiti per le vacanze ma pensano sempre di limitarsi per non dare eccessivo carico agli studenti. E tu cosa ne pensi? Vota il nostro sondaggio.