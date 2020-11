Devono rimborsare l'Ats per aver percepito un euro in più all'ora. Sei d'accordo?

CREMA (3 novembre 2020) - Il «caso» riguarda 550 medici che hanno lavorato per l’Ats Valpadana dal 2007 (allora era ancora Asl) al 2019. L’unico che per il momento ha deciso di renderlo pubblico è il medico Claudio Londoni, ora la lavoro nel reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Crema. La «colpa» sua e di tanti altri colleghi è di essere stato pagato un euro lordo in più all’ora. Al medico ospedaliero è stato quindi chiesto di tornare all’Ats un determinato importo, che - va detto subito - non è uguale per tutti i medici interessati. Stipendi, va detto, sui quali erano già state pagate le tasse, ad iniziare dalla trattenuta Irpef e che ora vanno in parte restituiti, senza tenerne conto a quanto pare. E tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con la decisione dell'Ats Valpadana? Vota il nostro sondaggio.

