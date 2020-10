Il Governo vara il Decreto Ristori: pensi che arriverà il denaro promesso?

CREMONA (28 ottobre 2020) - Via libera del Governo Conte al Decreto Ristori, che contiene le misure di sostegno economico per quelle attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Coronavirus. Provvedimenti che erano stati annunciati anche da Giuseppe Conte nell’ultima conferenza stampa: si va verso contributi a fondo perduto, proroga della cassa integrazione, rifinanziamento del reddito di emergenza, e bonus una tantum per i lavoratori più colpiti. Ma tu pensi che questi aiuti arriveranno concretamente e in tempi celeri? Vota il nostro sondaggio.