Assembramento dei genitori davanti alle scuole, sei d'accordo con l'allarme del provveditore?

CREMONA (1 ottobre 2020) - Il provveditore Fabio Molinari non va tanto per il sottile e davanti alle segnalazioni di assembramenti davanti alle scuole, con genitori che stazionano senza tenere alcuna distanza di sicurezza, non esita a consigliare la stretta ai presidi delle scuole di ogni ordine e grado. «Qualora la situazione non si normalizzasse, potrete coinvolgere le Forze dell’Ordine affinché si rispetti la norma vigente (ovviamente questa opzione deve essere considerata una extrema ratio». Si chiude così la lettera che Molinari ha inviato ai dirigenti scolastici degli istituti statali e paritari dell’intera provincia. E tu cosa ne pensi, sei d'accordo con l'allarme lanciato dal responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale?

