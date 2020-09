La Lombardia riapre i palasport al pubblico per la Supercoppa di basket: sei d'accordo?

CREMONA (4 settembre 2020) - Coronavirus: via libera al pubblico - non più del 25 per cento della capienza del palazzetto - per le sfide della Supercoppa di basket. Decisione che segue quelle di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, che "consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della Supercoppa Italiana 2020 che si svolgeranno presso Mediolanum Forum - Milano, Enerxenia Arena - Varese, PalaLeonessa - Brescia, PalaBancodesio - Desio, PalaRadi - Cremona". La stessa ordinanza prevede che per il Gran Premio d'Italia di Formula Uno (Autodromo di Monza, 4-6 settembre 2020) "il numero massimo degli spettatori è stabilito in misura non superiore a 300 persone". Una decisione che ha aperto alcune polemiche da parte di chi ritiene che lo sport non sia argomento prioritario in fase ancora di emergenza Covid. E tu come la pensi?

