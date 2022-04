ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid: a Cremona 289 contagi e una vittima. Rapina alla pasticceria Biancaneve. Perizia psichiatrica sul 19enne. Calcio, Cremonese in dieci per 20 minuti e la Reggina pareggia. Area donna: 25 medici in campo a difesa del Dg Rossi