ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Ucraina, alla stazione di Zahony centro accoglienza per i profughi. Covid: in Lombardia tasso di positività in calo al 12%. Ancora scuole nel mirino dei ladri: quattro colpi in sei giorni. Area Donna, Galimberti: confronto utile in Comune. Diritto di critica: le recensioni degli studenti su «La Bayadère»