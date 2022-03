ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Covid: in Lombardia 6.497 nuovi casi e 9 decessi. 8 Marzo, il questore Sinigaglia: «Polizia in campo per contrastare la violenza di genere». Area Donna, un'onda di persone al presidio all'Ospedale Maggiore. Rocca sforzesca, arriva l'hub turistico: personale raddoppiato