I fatti della giornata

Covid, in Lombardia 5.534 nuovi positivi: a Cremona sono 239. Messaggio truffa sul cellulare: prelevati dalla carta 1.200 euro. Badilate alle auto, raid in stazione e molestie: denunciato 26enne. Vandali in azione alla Pista del Fagiolo: metri e metri di vernice su un mattonato antico