ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Grave incidente sull'Asolana: il bilancio è di quattro feriti. Covid: in Lombardia ancora in calo i ricoveri. Calcio, Pergolettese ko: tre schiaffi dal Piacenza. Scontro auto-moto, ferito un motociclista 17enne. Michele Zocca, l'orgoglio del sindaco Conti e di Vescovato per il trionfatore di Sanremo