ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Coppia trovata morta in casa a Crema. Tragedia al Migliaro: forse una «imprudenza» quel lancio nella nube. Cracco in cattedra a Soncino: «Viva le radici amare». Covid: in Lombardia 27.808 casi e 74 decessi. Calcio, beffato al 93': per il Crema solo un pareggio