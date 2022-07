Pugilato, a Casalmaggiore la seconda edizione del Memorial Manrico Bottoni

CASALMAGGIORE - Seconda edizione, venerdì 15 luglio in Piazza Garibaldi (inizio alle 20.30) del Memorial Manrico Bottoni, la manifestazione che il Boxing Team Avosani dedica ad uno dei personaggi che maggiormente hanno dato lustro al pugilato cremonese negli ultimi anni. Bottoni è stato il fattivo presidente dell’Accademia Boxe Cremona per quasi quarant’anni e la sua opera di promozione a favore del pugilato si è fatta sentire con un certo peso anche nel casalasco dato che la palestra di Cicognara gestita da Gianluca Avosani è stata per un decennio a fianco dell’A.B.C. Con i colori dell’ABC Cristian Marchetti ha conquistato due titoli nazionali e con l'apporto della palestra di Cicognara la società cremonese ha anche conquistato il primo posto nella classifica italiana per società nel 2009. La manifestazione vuole dunque ricordare un personaggio che è stato l’anima della boxe nel nostro territorio e che anche a Casalmaggiore non ha mancato di far sentire la sua presenza allestendo nel corso degli anni alcune interessanti riunioni sia in Piazza Garibaldi che alla palestra Marconi.



Saranno dieci gli incontri in programma con la società che fa capo ad Avosani e Marchetti che presenta i suoi giovani migliori non potendo contare sulla presenza dei suoi leader Ieseanu e Bindar fuori causa per infortuni e covid. L’attenzione sarà accentrata su Stradi, superleggero che si sta facendo vedere tra i superleggeri ed è in costante ascesa e soprattutto sullo Junior Tassa, campione lombardo della categoria e arrivato ai quarti di finale ai Campionati Italiani di categoria, A rinforzare la compagine viadanese ci saranno soprattutto i ragazzi della Reggiana Boxe di Michel Galli, la più forte società italiana dello scorso anno, garanzia di spettacolo come è stato del resto nella riunione dello scorso anno.