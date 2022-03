Volley, colpo salvezza della Vbc a Busto

BUSTO ARSIZIO - La storia della stagione della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore cambia volto nel giro di una settimana perché il successo al tie break ottenuto sul campo dell’Unet E-Work Busto Arsizio unito alle sconfitte di Perugia (sia mercoledì nel recupero con Firenze che sabato con Cuneo), Roma e Bergamo lancia le rosa verso una salvezza che ora attende solo di essere certificata dalla matematica.

Nel momento più difficile Casalmaggiore è riuscita finalmente a sfruttare qualche aiuto della sorte approfittando delle difficoltà di Busto, che ha avuto al servizio una Bosetti reduce da una settimana complicata da problemi fisici, e dei risultati maturati altrove per condurre in porto due punti pesanti per una classifica che vede ora quattro squadre dietro le rosa e una appaiata nel punteggio.

Casalmaggiore esulta dopo la vittoria di Busto Arsizio

A dare benzina a Casalmaggiore ci ha pensato una grande Polina Rahimova, partita in panchina e capace di mettere a segno 18 dei suoi 23 punti tra quarto set e tie break (12 nel tie break) e di regalare mezza salvezza alle rosa.