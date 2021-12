Serie B, si torna in campo nel 2022: rinviate le gare del 26 e del 29

CREMONA - La Serie B di calcio si ferma. L'esplosione di nuovi contagi per il Covid ha indotto la Lega, che si è riunita in una Assemblea straordinaria, a prendere la decisione dello stop.

L'Assemblea ha votato a maggioranza per il rinvio della 19ª e della 20ª giornata, previste durante le feste di Natale.

RECUPERI DA DEFINIRE.

I recuperi ancora non sono stati definiti. Dunque la Cremonese che il 26 doveva giocare allo Zini contro il Como non scenderà in campo. La pausa invernale della Serie B era originariamente prevista dal 29 dicembre al 15 gennaio.

La Lega ha dovuto fare i conti con ben sette squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Proprio a Ferrara si registra la situazione più preoccupante per un focolaio con almeno una ventina di contagiati.