Pugilato, 8 match alla Palestra Spettacolo

CREMONA - Sabato 18 dicembre alle 20 alla Palestra Spettacolo in largo degli Sportivi 1 a Cremona, si terranno gli 8 incontri di pugilato che determineranno il vincitore del 2° Trofeo Cremona. Organizzato da A.B.C. (Accademia Boxe Cremona) in collaborazione con Imaginae Comunicazione e Marketing, si affronteranno gli atleti delle categorie Junior, Youth, Elite ed Elite2. Tra i partecipanti ci sarà Alexandru Bindar, ex campione italiano e già Nazionale Youth di pugilato.

Ecco la scaletta completa:

Elite 75kg : Carlo Rota (Frimas) - Giacomo Licheri (High Performance)

: Carlo Rota (Frimas) - Giacomo Licheri (High Performance) Elite 2 75Kg : Luca Spargisale (Abc) - Alex Parazzoli (High Performance)

Alberto Ragusa (Ssd) - Pierin Ndou (Salus Et Virtus)

: Luca Spargisale (Abc) - Alex Parazzoli (High Performance) Alberto Ragusa (Ssd) - Pierin Ndou (Salus Et Virtus) Junior 66Kg : Federico Semiali (Abc) - Ezzobair Ben Oun (Suat)

: Federico Semiali (Abc) - Ezzobair Ben Oun (Suat) Elite 69Kg : Elia Pasquato (Thundor) - Jacopo Catalano (Francis)

: Elia Pasquato (Thundor) - Jacopo Catalano (Francis) Junior 64Kg : Christopher Sariol (Abc) - Pietro Amighetti (Ssd)

: Christopher Sariol (Abc) - Pietro Amighetti (Ssd) Elite 56Kg : Gianluca Saviello (Thundor) - Amin Bilal (Salus Et Virtus)

: Gianluca Saviello (Thundor) - Amin Bilal (Salus Et Virtus) Elite 2 81Kg : Alessandro Cardamone (Abc) - Luftetar Muca (Boxe Inferno)

: Alessandro Cardamone (Abc) - Luftetar Muca (Boxe Inferno) Elite 2 60Kg : Tommaso Canzi (Ssd) - Serden Thanasi (Salus Et Virtus)

: Tommaso Canzi (Ssd) - Serden Thanasi (Salus Et Virtus) Youth 64Kg: Alex Bindar (Abc) - Giacomo Benfatto (Frimas)

(in collaborazione con Riccardo Rossi)