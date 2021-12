Vbc Casalmaggiore, a Chieri non basta l'orgoglio

TORINO - È un 3-0 purtroppo scontato quello che la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore incassa sul campo di Chieri, formazione che se sulla carta può dir poco, in campo gioca una delle pallavolo migliori del campionato e, eccezion fatta per il terzo set, ha messo all’angolo le rosa senza lasciar loro via di scampo. Il match ha preso una brutta piega già in settimana, quando Rahimova ha conosciuto l’esito dell’infortunio patito nel match con Cuneo, ovvero una contrattura al quadrato del femore che l’ha resa, ancora una volta, indisponibile. Il resto l’ha fatto la differenza di gioco con Bosio e l’attacco piemontese a banchettare al cospetto del muro-difesa di Casalmaggiore nei primi due parziali prima di un terzo set di puro orgoglio delle ospiti capaci di reggere l’urto sino al 22 pari prima di consegnarsi al netto ko.

CHIERI 3

CASALMAGGIORE 0

(25-21, 25-16, 25-22)



Reale Mutua Fenera Chieri: Alhassan 6, Cazaute 9, Bosio 1, Grobelna 16, Villani 18, De Bortoli (L), Mazzaro 10, Perinelli, Frantti 4. Ne: Bonelli, Karaoglu, Armini (L), Weitzel, Guarena (L). All. Bregoli.



Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Braga 4, Bechis 2, White 4, Malual 6, Shcherban 13, Zambelli 4, Carocci (L), Ferrara, Mangani 1, Guidi 1, Szucs 3, Di Maulo, Rahimova ne. All. Volpini.



Note: Chieri-Vbc: aces: 3-3; errori in battuta: 11-4; muri: 11-4; attacco: 45%-31%; ricezione: 66%(35%)-60%(34%).