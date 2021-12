Vanoli, il cuore non basta. A Napoli ko al fotofinish (88-91)

NAPOLI - La Vanoli Basket, rimaneggiata per le assenze di Peppe Poeta e Jamuni McNeace (in panchina per onor di firma), esce dal PalaBarbuto sconfitta dalla Gevi Napoli (88-91) ma a testa altissima e con l'onore delle armi. Un match che i campani hanno cercato di spaccare in varie occasioni, ma con la Vanoli che ha sempre trovato la forza di riprendere i padroni di casa. Per la Vanoli quattro giocatori in doppia cifra: Pecchia 19, Harris 17, Tinkle 16 e Cournooh 14.

LA GARA

Gli azzurri di casa partono forte trascinati dal pubblico di Fuorigrotta, l'ex biancoblu Jason Rich segna 11 punti, Cremona è brava nel finale a rientrare ed a trovare sulla sirena i punti del -2 (23-21). Nel secondo quarto parte fortissimo la formazione di casa che arriva anche in doppia cifra di vantaggio (40-28), ma nel finale di tempo è Andrea Pecchia (12 punti all'intervallo lungo) che guida la Vanoli alla rimonta (49-45). Nel terzo parziale prova ancora a scappare la Gevi Napoli (65-54) con Parks e Zerini, ma la formazione di coach Paolo Galbiati non molla la presa, recupera e chiude sotto di 2 lunghezze (67-65).

Con due triple di Jalen Harris e un canestro di Pecchia, la Vanoli si porta sul 73-69 a proprio favore in avvio di ultimo quarto; non ci sta la squadra di casa che dopo il time-out riguadagna il vantaggio (79-75 al 34'). La gara è caldissima, Harris sbaglia l'appoggio del possibile pareggio a quota 84, dall'altra parte non sbagliano invece Rich e Velicka da tre (89-82). Tinkle e Spagnolo ci provano (89-86), ma Pargo dalla lunetta mette la parola fine al match. Per la Vanoli però solo applausi.

I parziali: 23-21, 49-45, 67-65, 91-88.