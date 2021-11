Vbc Casalmaggiore, la vittoria è una liberazione

CREMONA - Liberatoria, meritata e sofferta più di quanto questa Vallefoglia confusionaria e altalenante meritasse, ma è arrivata. Dopo tre sconfitte consecutive la Vbc Trasporti Pesanti ritrova la vittoria ad inaugurare la nuova maglia fucsia che riconcilia le ragazze di coach Volpini con il colore di battaglia scacciando via i fantasmi di una crisi che una sconfitta avrebbe reso sempre più profonda e meno reversibile. Aggressiva, famelica e brava a propiziare lo sbandamento ospite in avvio, Casalmaggiore si è poi adattata al caos del sestetto di Bonafede ma, contrariamente a quanto visto nelle ultime due uscite, è riuscita ad aggrapparsi a quelle poche certezze del momento per non deragliare nelle fasi più delicate del match ed andare a conquistare un successo cruciale per il morale e dal peso specifico non indifferente per la classifica.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE - MEGABOX VALLEFOGLIA: 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Braga 15, Bechis 3, Guidi 1, Malual 9, Shcherban 19, Zambelli 6, Carocci (L), Ferrara (L), Di Maulo, Szucs, White, Mangani, Rahimova ne. All. Volpini.



Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: Jack 4, Bjelica 15, Mancini 5, Kosheleva 6, Newcombe 10, Berasi 3, Cecchetto (L), Carcaces 1, Kosareva 3. Ne: Tonello, Fiori (L), Botezat, Scola. All. Bonafede.





Vbc-Vallefoglia: aces: 3-4; errori in battuta: 7-8; muri vincenti: 7-4; attacco: 37%-37%; ricezione: 53% (33%)-50%(23%).