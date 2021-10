Vbc Casalmaggiore sconfitta 3-0 da una Conegliano senza bollicine

CREMONA - Doveva essere 3-0 per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e così è stato, ma non mancano i motivi di rammarico in casa Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore perché le venete hanno sì ottenuto al PalaRadi la sessantanovesima vittoria consecutiva, ma di certo non hanno messo in campo sul taraflex cremonese una prestazione irresistibile. Al contrario, spesso è stata Casalmaggiore a farsi male con le proprie mani, come successo in un primo set che l’Imoco ha vinto a muro nonostante un’infinità di errori ed il primo (ed unico) punto di Egonu nel set giunto sul 14-23. O come nel secondo parziale, quando con la pratica apparentemente archiviata sul 12-17, una straordinaria Braga ha trascinato Casalmaggiore all’aggancio prima che una spizzata di Zhidkova su attacco out dell’Imoco valesse il 23-24 poi convertito da quel mostro di Egonu nel 2-0. Per concludere, nel terzo parziale, proprio l’opposta nazionale è uscita per infortunio, ma pur senza un avversario di tale caratura una buona Vbc non è riuscita a capitalizzare fino in fondo la situazione cedendo all’ultima curva sul 23-25.

CASALMAGGIORE 0

CONEGLIANO 3

(15-25, 23-25, 23-25)



Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Braga 12, Bechis 3, White 4, Malual 6, Shcherban 11, Zambelli 5, Carocci (L), Mangani, Szucs, Zhidkova. Ne: Di Maulo, Guidi, Ferrara (L), Rahimova. All. Volpini.



Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Courtney 11, De Kruijf 6, Folia 9, Omoruyi 14, Wolosz 1, Egonu 11, Caravello (L), Butigan 3, Frosini 4, Gennari, Bardaro. Ne: De Gennaro, Vuchkova, Plummer. All. Santarelli.



Arbitri: Prati e Turtù.



Note: spettatori 1823, durata set 26’, 28’, 30’; Vbc-Imoco: aces: 1-2; errori in battuta: 11-7; muri: 5-11; attacco: 40%-48%; ricezione: 50%(31%)-64%(47%).