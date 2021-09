Vanoli travolta dalla Reyer 88-71

VENEZIA - Troppo forte la Reyer per una Vanoli tutta nuova e inevitabilmente alla ricerca di un'identità. Cremona resta in partita solo per un quarto, poi emerge tutta la qualità di Venezia, che scava il solco nel secondo quarto e poi passeggia sui biancoblù per il resto del match. La Reyer vince 88-71 e offre subito l'impressione di essere grande squadra dal punto di vista sia atletico che tecnico. Tra i biancoblù si salva solo Cournooh con i suoi 13 punti. Il top scorer di Cremona è Miller con 15 punti, che però mette a referto buona parte del suo bottino quando ormai la partita era già scappata via.

VENEZIA-CREMONA: 88-71 (27-24; 25-12; 22-20; 14-15)