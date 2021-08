Quaranta medaglie in 19 discipline: è la più grande Italia di sempre

TOKYO - La più grande Olimpiade di sempre per lo sport italiano. Un risultato straordinario, ottenuto da sabato 24 luglio a domenica 8 agosto. Mai l’Italia aveva conquistato almeno una medaglia in ciascuno dei 16 giorni di Olimpiade. E mai aveva raggiunto il podio in 19 discipline differenti.

«Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 medaglie: le mie previsioni sono state migliorate con un record storico». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia, durante la conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha chiuso con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. «E' un’Italia multietnica e un’Italia super integrata».

«Su 205 Paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a Rio 87», ha precisato Malagò sottolineando che l’età media degli ori azzurri è di 26,33 anni, quella dei medagliati (in totale 66 per 73 podi) di 26,84. «Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina».