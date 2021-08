Atletica. Italia in finale 4x100 con quarto tempo, Usa fuori

TOKYO - L’Italia c’è. La 4x100 maschile azzurra è nella finale olimpica, 21 anni dopo Sydney, con un 37.95 che è record nazionale (superato il 38.11 realizzato ai Mondiali di Doha il 4 ottobre di due anni fa), miglior prestazione europea 2021, quinta continentale di tutti i tempi, e soprattutto quarto tempo complessivo del round. Con il boost (sostanziale ed emotivo) di avere nel team il campione olimpico nuovo di zecca, il quartetto composto dall’esordiente Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu, si comporta benissimo, terminando al terzo posto in un arrivo serrato con Cina e Canada. I cinesi sono primi in 37.92, i canadesi (trascinati dalla rimonta di un formidabile de Grasse) secondi con lo stesso tempo (due soli millesimi di margine), gli azzurri terzi, immediatamente a ridosso.

La sorpresa è l’eliminazione degli Stati Uniti, schierati praticamente con la formazione titolare (Bromell, Kerley, Baker, Gillespie) ma irriconoscibili, sesti nella batteria in 38.10. A precedere l’Italia nella lista complessiva del turno, oltre a Cina e Canada, anche la Giamaica, vincitrice della prima batteria in 37.85, il miglior risultato assoluto. La corsa degli azzurri lascia immaginare dei margini di miglioramento, perché i cambi vengono realizzati in assoluta sicurezza, e Marcell Jacobs cerca soprattutto di farsi prendere dall’ottimo Patta (che esordio!) e di non...tamponare Desalu. L’ultima consegna del testimone con Filippo Tortu brilla per rapidità del cambio di mano, e gli azzurri si involano verso il traguardo battagliando con i cinesi. Da dietro ritorna un grande De Grasse, che finisce per inserirsi nella battaglia proprio nei metri conclusivi. In pista, pur nell’equilibrio generale (potrebbe succedere di tutto) si vola. L’ultimo tempo di qualificazione è il 38.08 del Ghana.

Tutti di nuovo in campo domani, alle 15:50 italiane (le 22:50 locali). Sempre in tema di sprint, e considerato che qui si parla di Marcell Jacobs, vale la pena sottolineare che il presidente del CONI Malagò ha ufficializzato al termine della mattinata di Tokyo, che l'azzurro sarà il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi. Il primo dei numerosi riconoscimenti che adesso certamente arriveranno per lo sprinter bresciano. (FIDAL)

«Visto che abbiamo fatto grandi cose, sognamo anche per domani": Marcell Jacobs, dopo la qualificazione della 4x100 per la finale con il nuovo record italiano, vuole portare a casa altre medaglie. Quella d’oro dei 100 m, spiega a Raisport, «ce l’ho nel letto con me": «ho sentito l’amore di tutti dall’Italia - ha detto il campione olimpico dei 100 m - seguiteci anche domani». Quanto alla prova che ha portato il quartetto in finale, Jacobs ha detto che si tratta di «un gruppo super unito, lavoriamo insieme da tanti anni e ci eravamo preparati per conquistare la finale». (ANSA)